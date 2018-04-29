В Удмуртии произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса
Как сообщает интернет-издание «Сусанин», на момент происшествия в салоне автобуса находилось 39 человек, в том числе семь детей.
По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.
В результате инцидента два человека пострадали, они были доставлены в больницу.
Ранее ФАН сообщало, что в феврале в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.