В Удмуртии произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса

Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Удмуртии в ночь на 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», на момент происшествия в салоне автобуса находилось 39 человек, в том числе семь детей.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате инцидента два человека пострадали, они были доставлены в больницу.

Ранее ФАН сообщало, что в феврале в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.