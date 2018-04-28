Четыре человека погибли при ДТП в Удмуртии

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Удмуртии. Об этом сообщил и. о. министра внутренних дел Удмуртии Олег Мальцев.

«В результате ДТП сам водитель и три пассажира — 19-летняя девушка, а также неустановленные мужчина и женщина погибли на месте. В больницу с травмами доставлены ещё два пассажира автомобиля», — цитирует Мальцева интернет-издание «Сусанин».

Как уточняется, инцидент произошёл в Сарапуле. По предварительной информации, водитель Audi A6 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Ранее ФАН сообщало, что в феврале в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.