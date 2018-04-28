В Смоленске завели уголовное дело после гибели пенсионерки в ДТП
В пятницу, 27 апреля, на улице Рыленкова иномарка, двигаясь задним ходом, совершила наезд на 83-летнюю пенсионерку и придавила её к припаркованному автомобилю. Пострадавшая скончалась на месте.
Отмечается, что за рулём находилась 34-летняя женщина.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В 2017 году Newinform сообщало, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.