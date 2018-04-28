В Смоленске завели уголовное дело после гибели пенсионерки в ДТП

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В Смоленске возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки в дорожно-транспортном происшествии, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное УМВД.

В пятницу, 27 апреля, на улице Рыленкова иномарка, двигаясь задним ходом, совершила наезд на 83-летнюю пенсионерку и придавила её к припаркованному автомобилю. Пострадавшая скончалась на месте.

Отмечается, что за рулём находилась 34-летняя женщина.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В 2017 году Newinform сообщало, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.

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