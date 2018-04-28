Опубликовано видео прохода военных кораблей под аркой Крымского моста

Опубликовано видео прохода противодиверсионного катера «Раптор» и десантного катера ДК-199 под аркой Крымского моста. Корабли примут участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 100-летию Южного военного округа.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации, посвящённой 100-летию Южного военного округа», — заявил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 5 мая и завершатся праздничным фейерверком.

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