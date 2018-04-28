Опубликовано видео прохода военных кораблей под аркой Крымского моста
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации, посвящённой 100-летию Южного военного округа», — заявил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 5 мая и завершатся праздничным фейерверком.
Ранее строители проверили ночную иллюминацию Крымского моста.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН раскритиковал идею депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.