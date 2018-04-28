Эксперт прокомментировал изменения в ПДД о «вафельной» разметке в России

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Пилот гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт», автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках в России.

По словам Субботина, такая разметка сама по себе не предназначена для решения проблемы пробок, её задача состоит в регулировании движения.

«В Правилах дорожного движения достаточно давно прописан запрет выезда на перекрёсток, если на нём пробка. Новая разметка же даёт отличную визуализацию проблемной зоны и показывает, куда въезжать нельзя», — пояснил эксперт.

Он также отметил важное значение «вафельницы» для пешеходов, которые смогут переходить перекрёсток по диагонали, если автомобильным потокам со всех сторон горит красный свет.

Ранее глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках.

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