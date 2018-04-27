В Минфине США прокомментировали решение Дерипаски сократить долю в En+

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В Минфине США сообщили, что сокращение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения её из санкционного списка.

«Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из (санкционного) списка», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+, а также снизить долю в компании до уровня менее 50%.

Компании Дерипаски РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США в начале апреля.

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