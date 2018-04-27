Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+, а также снизить долю в компании до уровня менее 50%.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC; подразделение Министерства финансов США) заявило, что Вашингтон может снять санкции с компании «РУСАЛ», если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США в начале апреля.