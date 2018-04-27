Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+

Короткая ссылка
Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+, а также снизить долю в компании до уровня менее 50%.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC; подразделение Министерства финансов США) заявило, что Вашингтон может снять санкции с компании «РУСАЛ», если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США в начале апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных