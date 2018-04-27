Источник: Совет Россия — НАТО планируется провести перед саммитом альянса в июле

В Североатлантическом альянсе выразили желание созвать Совет Россия — НАТО перед саммитом в Брюсселе, проведение которого запланировано на 11—12 июля 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«В НАТО рассчитывают, что заседание Совета Россия — НАТО может состояться до саммита альянса в июле», — сказал собеседник агентства​​​. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией несмотря на её «опасные действия».