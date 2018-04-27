Источник: Совет Россия — НАТО планируется провести перед саммитом альянса в июле

Короткая ссылка
В Североатлантическом альянсе выразили желание созвать Совет Россия — НАТО перед саммитом в Брюсселе, проведение которого запланировано на 11—12 июля 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«В НАТО рассчитывают, что заседание Совета Россия — НАТО может состояться до саммита альянса в июле», — сказал собеседник агентства​​​.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией несмотря на её «опасные действия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных