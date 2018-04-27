Путин рассказал о последствиях отмены страховой медицины в России

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании заявил, что отмена страховой медицины может привести к полному хаосу в этой сфере.
Путин рассказал о последствиях отмены страховой медицины в России
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«По поводу госфинансирования медицины — вот здесь министр есть, здесь никакого секрета не будет, дискутируется эта тема постоянно. Специалисты считают, что если сейчас начнём ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придём к полному хаосу в этой сфере», — сказал Путин.

При этом он отметил, что совершенствовать эту систему, безусловно, нужно, но действовать необходимо аккуратно.

Ранее издание m24 сообщало, что в Москве появится возможность оформить полис обязательного медицинского страхования в режиме онлайн.

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