Путин рассказал о последствиях отмены страховой медицины в России
- kremlin.ru
«По поводу госфинансирования медицины — вот здесь министр есть, здесь никакого секрета не будет, дискутируется эта тема постоянно. Специалисты считают, что если сейчас начнём ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придём к полному хаосу в этой сфере», — сказал Путин.
При этом он отметил, что совершенствовать эту систему, безусловно, нужно, но действовать необходимо аккуратно.
Ранее издание m24 сообщало, что в Москве появится возможность оформить полис обязательного медицинского страхования в режиме онлайн.