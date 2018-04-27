В Москве провели ночную репетицию парада Победы

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В Москве провели ночную репетицию парада, посвящённого годовщине Победы, сообщает газета «Известия».

Участниками тренировки стали 33 парадных расчёта пеших колонн, более 12 тыс. военнослужащих, более 150 боевых машин.

Впервые для широкой публики были представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», боевая машина поддержки танков «Терминатор-2», гусеничный робот-сапёр «Уран-6», дистанционно управляемый «Уран-9».

Также участвовали арктические варианты зенитных комплексов и танк «Армата».

Следующая ночная репетиция парада намечена на 3 мая. Генеральная, с авиацией, пройдёт 6 мая.

Ранее Nation News сообщало о репетициях парада Победы в Санкт-Петербурге.

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