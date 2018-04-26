Первую ночную репетицию парада Победы проведут на Красной площади 26 апреля

Первую ночную репетицию парада Победы проведут на Красной площади в Москве в четверг, 26 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Запланировано участие всех пеших подразделений и военной техники, кроме авиации. Вторая ночная тренировка должна состояться 3 мая, а 6 мая пройдёт генеральная репетиция. Ранее Nation News сообщало о репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.