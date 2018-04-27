Песков заявил, что не имеет информации об обращении к Путину о помиловании Белых

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о том, было ли представлено лидеру страны Владимиру Путину прошение о помиловании экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осуждённого за взяточничество.

«Я не обладаю этой информацией. Знаю лишь, что процедура помилования — она многоступенчатая, я не знаю, были ли задействованы все необходимые процедуры: несколько комиссий по помилованию должны одобрить вопрос перед тем, как он переходит в центральную комиссию», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли президент помиловать Белых.

Ранее стало известно, что заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых перенесено на 10 мая.

8 февраля защита обжаловала приговор Белых.

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