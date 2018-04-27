Песков заявил, что не имеет информации об обращении к Путину о помиловании Белых
«Я не обладаю этой информацией. Знаю лишь, что процедура помилования — она многоступенчатая, я не знаю, были ли задействованы все необходимые процедуры: несколько комиссий по помилованию должны одобрить вопрос перед тем, как он переходит в центральную комиссию», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли президент помиловать Белых.
Ранее стало известно, что заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых перенесено на 10 мая.
8 февраля защита обжаловала приговор Белых.