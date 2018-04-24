Никита Белых пожаловался на отсутствие телевизора в камере

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых пожаловался на отсутствие телевизора в камере и на невозможность оформить необходимые ему документы у нотариуса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

«На данный момент у него есть проблемы с нотариальным оформлением некоторых документов. Сейчас этот вопрос решается, но в основном у него сейчас это главная жалоба. Руководство учреждения пообещало правозащитникам, что проблема будет решена», — рассказал Мельников.

Кроме того, Белых жалуется на определённый «информационный голод» из-за отсутствия телевидения.

«Пока человек окончательно не осуждён, он всё же должен иметь доступ к новостям об окружающем мире. Надеемся, что телевизор в его камере снова появится», — добавил Мельников.

В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима.

Он был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

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