Защита обжаловала приговор Белых

Защита обжаловала приговор экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

1 февраля суд приговорил обвиняемого во взяточничестве Белых к восьми годам колонии строгого режима.

Белых был задержан в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

Экс-губернатор был взят с поличным в одном из ресторанов Москвы.