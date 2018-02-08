Защита обжаловала приговор Белых

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Защита обжаловала приговор экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
Защита обжаловала приговор Белых
  • Никита Белых
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

1 февраля суд приговорил обвиняемого во взяточничестве Белых к восьми годам колонии строгого режима.

Белых был задержан в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

Экс-губернатор был взят с поличным в одном из ресторанов Москвы.

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