Судья Арбитражного суда назвал обоснованным приговор Белых

Председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов в беседе с RT назвал обоснованным вынесенный обвиняемому во взяточничестве экс-губернатору Кировской области Никите Белых приговор в виде восьми лет колонии строгого режима.

«С юридической точки зрения решение обоснованное. Только посадки могут реально указать на неотвратимость наказания. Это один из кирпичиков борьбы с коррупцией. Напомню, что прокуратура требовала ещё больший срок, но суд выбрал средний вариант. То же самое со штрафом. Он мог быть гораздо выше», — сказал он.

Кравцов также добавил, что защита Белых может попытаться обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

«Думаю, адвокаты бывшего губернатора пойдут до Верховного суда. Перспективы здесь есть. Российская судебная практика это подтверждает. Приговор могут уменьшить, могут и штраф уменьшить, но это в ведомстве вышестоящих инстанций», — отметил Кравцов.

Ранее суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима.