Судья Арбитражного суда назвал обоснованным приговор Белых
«С юридической точки зрения решение обоснованное. Только посадки могут реально указать на неотвратимость наказания. Это один из кирпичиков борьбы с коррупцией. Напомню, что прокуратура требовала ещё больший срок, но суд выбрал средний вариант. То же самое со штрафом. Он мог быть гораздо выше», — сказал он.
Кравцов также добавил, что защита Белых может попытаться обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.
«Думаю, адвокаты бывшего губернатора пойдут до Верховного суда. Перспективы здесь есть. Российская судебная практика это подтверждает. Приговор могут уменьшить, могут и штраф уменьшить, но это в ведомстве вышестоящих инстанций», — отметил Кравцов.
Ранее суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима.