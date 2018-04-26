В ФСБ заявили о нейтрализации в Дербенте 11 сторонников ИГ

В дагестанском Дербенте 21 и 24 апреля были нейтрализованы сторонники террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве рассказали, что в Дербенте была пресечена деятельность 11 сторонников ИГ, которые, «присягнув её главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти», передаёт РИА Новости.

«На месте боестолкновения обнаружено и изъято: четыре автомата Калашникова, два пистолета (Стечкина и Макарова), большое количество боеприпасов к ним, охотничье ружье «Сайга», гранатомёт РПГ-26, гранаты, два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, компоненты для их изготовления, четыре ножа и флаг МТО «ИГ», запас продуктов питания и медикаментов, а также военное обмундирование», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили, что нейтрализовали с 21 по 24 апреля 12 бандитов и 14 сторонников террористов.

24 апреля в ходе режима КТО на территории Дагестана были нейтрализованы два бандита, которые готовили теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.