ФСБ нейтрализовала 14 сторонников террористов
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«Проведён ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что 21 апреля на Ставрополье была пресечена деятельность сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который планировал совершить теракт с использованием оружия и самодельных взрывных устройств.
«Для реализации своих целей он приобрёл обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — добавили в ФСБ.
Ранее в ведомстве сообщили, что пресекли преступную деятельность сторонника ИГ, планировавшего устроить теракт в Ставропольском крае.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.