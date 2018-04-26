ФСБ нейтрализовала 14 сторонников террористов

С 21 по 24 апреля ФСБ нейтрализовала на Ставрополье, в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов. Об этом заявили в ЦОС ФСБ России.

«Проведён ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что 21 апреля на Ставрополье была пресечена деятельность сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который планировал совершить теракт с использованием оружия и самодельных взрывных устройств.

«Для реализации своих целей он приобрёл обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — добавили в ФСБ.

Ранее в ведомстве сообщили, что пресекли преступную деятельность сторонника ИГ, планировавшего устроить теракт в Ставропольском крае.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.