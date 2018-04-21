ФСБ ликвидировала сторонника ИГ, планировавшего теракты на Ставрополье
«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника ИГ, который, присягнув её главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступник оказал вооружённое сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.
Боевик планировал устроить теракты возле здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.
Ранее было опубликовано видео задержания сторонников ИГ, планировавших теракты в Ростовской области.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.