ФСБ ликвидировала сторонника ИГ, планировавшего теракты на Ставрополье

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ФСБ России пресекла преступную деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство»*, который планировал устроить теракт у здания правительства Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника ИГ, который, присягнув её главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступник оказал вооружённое сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Боевик планировал устроить теракты возле здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

Ранее было опубликовано видео задержания сторонников ИГ, планировавших теракты в Ростовской области.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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