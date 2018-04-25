СК возбудил дело из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело из-за травмирования трёх подростков на платформе Томилино, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Инцидент произошёл 20 апреля. Створка автоматической двери второго тамбура третьего вагона слетела с петель. В результате пострадали трое подростков. Ранее сообщалось, что следствие организовало комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего. В феврале URA.RU передавало, что прокуратура Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего из-за падения футбольных ворот.