СК возбудил дело из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье

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Возбуждено уголовное дело из-за травмирования трёх подростков на платформе Томилино, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Инцидент произошёл 20 апреля. Створка автоматической двери второго тамбура третьего вагона слетела с петель. В результате пострадали трое подростков.

Ранее сообщалось, что следствие организовало комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.

В феврале URA.RU передавало, что прокуратура Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего из-за падения футбольных ворот.

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