СК начал проверку из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье
«По предварительным данным, 20 апреля 2018 г. трое подростков 2000 г. рождения, находившиеся на станции «Томилино», травмированы осколками двери электропоезда, соударившейся с платформой», — заявили в СК.
Отмечается, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Следствие организовало комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
В феврале в Подмосковье электричка сбила двух подростков.