СК начал проверку из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье

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Следователи начали проверку по факту травмирования трёх подростков на станции «Томилино» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом заявила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 20 апреля 2018 г. трое подростков 2000 г. рождения, находившиеся на станции «Томилино», травмированы осколками двери электропоезда, соударившейся с платформой», — заявили в СК.

Отмечается, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Следствие организовало комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

В феврале в Подмосковье электричка сбила двух подростков. 

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