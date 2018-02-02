СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин на платформе в Подмосковье
По информации следствия, мужчины были травмированы проходящим электропоездом Москва — Фрязино. Инцидент произошёл 1 февраля примерно в 19:30.
По предварительным данным, мужчины пытались взобраться на платформу перед приближающимся поездом.
К настоящему времени следователи провели осмотр места происшествия, опросили членов локомотивной бригады и очевидцев. Установлена личность одного из погибших — мужчины 1975 года рождения.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту гибели попавшего под электричку мужчины в Дмитровском районе Московской области.