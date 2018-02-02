СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин на платформе в Подмосковье

Следователи организовали доследственную проверку по факту смертельного травмирования двух мужчин на платформе Перловская Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По информации следствия, мужчины были травмированы проходящим электропоездом Москва — Фрязино. Инцидент произошёл 1 февраля примерно в 19:30.

По предварительным данным, мужчины пытались взобраться на платформу перед приближающимся поездом.

К настоящему времени следователи провели осмотр места происшествия, опросили членов локомотивной бригады и очевидцев. Установлена личность одного из погибших — мужчины 1975 года рождения.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту гибели попавшего под электричку мужчины в Дмитровском районе Московской области.