В Подмосковье следователи проводят проверку по факту гибели попавшего под электричку мужчины

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После гибели попавшего под электричку мужчины в Дмитровском районе Московской области организована проверка, сообщает телеканал «360».

Как заявила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте Елена Маркова, пешеход шёл вдоль путей, и вероятно, не услышал приближения состава, направлявшегося по маршруту Дмитров — Дубна, поскольку слушал музыку.

На месте инцидента найдены наушники.

Ранее Inforeactor сообщало, что электричка насмерть сбила пожилого мужчину с годовалым ребёнком в Московской области.

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