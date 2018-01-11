В Подмосковье следователи проводят проверку по факту гибели попавшего под электричку мужчины

После гибели попавшего под электричку мужчины в Дмитровском районе Московской области организована проверка, сообщает телеканал «360».

Как заявила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте Елена Маркова, пешеход шёл вдоль путей, и вероятно, не услышал приближения состава, направлявшегося по маршруту Дмитров — Дубна, поскольку слушал музыку.

На месте инцидента найдены наушники.

Ранее Inforeactor сообщало, что электричка насмерть сбила пожилого мужчину с годовалым ребёнком в Московской области.