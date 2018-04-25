В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса
«В салоне автобуса находились 30 человек, пострадали четыре пассажира — они получили ушибы», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не учёл метеорологические условия, не справился с управлением, съехал с проезжей части, и автобус опрокинулся.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, в котором ехали паломники, перевернулся в Торжке.
Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.