В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса

Короткая ссылка
ДТП с участием рейсового автобуса произошло на 45-м км участка автодороги Екатеринбург — Реж-Алапаевск в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

«В салоне автобуса находились 30 человек, пострадали четыре пассажира — они получили ушибы», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не учёл метеорологические условия, не справился с управлением, съехал с проезжей части, и автобус опрокинулся. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, в котором ехали паломники, перевернулся в Торжке. 

Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных