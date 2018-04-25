В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса

ДТП с участием рейсового автобуса произошло на 45-м км участка автодороги Екатеринбург — Реж-Алапаевск в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

«В салоне автобуса находились 30 человек, пострадали четыре пассажира — они получили ушибы», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не учёл метеорологические условия, не справился с управлением, съехал с проезжей части, и автобус опрокинулся.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, в котором ехали паломники, перевернулся в Торжке.

Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.