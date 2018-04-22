В МВД уточнили число погибших в ДТП с автобусом в Тверской области

По уточнённым данным, один человек погиб и девять госпитализированы с травмами после ДТП с автобусом в Тверской области. Ранее сообщалось о двух погибших.

«В результате ДТП погиб один человек, девять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную районную больницу Торжокского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

Пассажирский автобус, в котором ехали паломники, перевернулся в Торжке в воскресенье, 22 апреля. Сообщалось, что два человека погибли, 11 получили ранения.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.