В МВД уточнили число погибших в ДТП с автобусом в Тверской области
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«В результате ДТП погиб один человек, девять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную районную больницу Торжокского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.
Пассажирский автобус, в котором ехали паломники, перевернулся в Торжке в воскресенье, 22 апреля. Сообщалось, что два человека погибли, 11 получили ранения.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.