В попавшем в ДТП в Тверской области автобусе ехали паломники
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Как отметили в региональном правительстве, состояние пострадавших оценивается как стабильное.
«Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное», — уточнил собеседник агентства, добавив, что пассажиры автобуса получили в основном переломы, ссадины и ушибы.
Ранее стало известно, что по факту аварии с автобусом в Тверской области, в результате которой погибли два человека, Следственный комитет проводит проверку. Также отмечалось, что 12 человек пострадали в ДТП.
Издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.