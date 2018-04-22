В попавшем в ДТП в Тверской области автобусе ехали паломники

В автобусе, попавшем в ДТП в Тверской области, находились паломники. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в региональном правительстве, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

«Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное», — уточнил собеседник агентства, добавив, что пассажиры автобуса получили в основном переломы, ссадины и ушибы.

Ранее стало известно, что по факту аварии с автобусом в Тверской области, в результате которой погибли два человека, Следственный комитет проводит проверку. Также отмечалось, что 12 человек пострадали в ДТП.

Издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.