В Тверской области опрокинулся автобус

При опрокидывании автобуса в Тверской области пострадали не менее 12 человек.

«При выезде на федеральную трассу М-10 в Торжке опрокинулся автобус, по предварительным данным, пострадали 12 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее ФАН сообщало, что в феврале в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.