В Тверской области опрокинулся автобус

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При опрокидывании автобуса в Тверской области пострадали не менее 12 человек.
В Тверской области опрокинулся автобус
  • © МЧС России по Тверской области

«При выезде на федеральную трассу М-10 в Торжке опрокинулся автобус, по предварительным данным, пострадали 12 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее ФАН сообщало, что в феврале в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.

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