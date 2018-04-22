По факту ДТП с автобусом в Тверской области начата проверка

По факту аварии с автобусом в Тверской области Следственный комитет проводит проверку.

«Следственными органами СУ СК России по Тверской области организована доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса при выезде на трассу А-101», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что, по предварительным данным следствия, один человек погиб. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании автобуса в Тверской области погибла женщина. Также отмечалось, что 12 человек пострадали.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.