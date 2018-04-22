По факту ДТП с автобусом в Тверской области начата проверка
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«Следственными органами СУ СК России по Тверской области организована доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса при выезде на трассу А-101», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что, по предварительным данным следствия, один человек погиб. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что при опрокидывании автобуса в Тверской области погибла женщина. Также отмечалось, что 12 человек пострадали.
Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.