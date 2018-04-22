При опрокидывании автобуса в Тверской области погибла женщина

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Представитель МЧС в беседе с RT рассказала подробности о ДТП с участием пассажирского автобуса в Тверской области.
При опрокидывании автобуса в Тверской области погибла женщина
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  • © Андрей Лай

Отмечается, что в результате инцидента погибла женщина.

В настоящее время сотрудниками полиции уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что при опрокидывании автобуса в Тверской области пострадали не менее 12 человек.

Также агентство «Сусанин» передавало, что при столкновении двух иномарок в Ижевске пострадали четыре человека.

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