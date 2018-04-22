Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Тверской области

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Тверской области, в котором погибли два человека.
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Тверской области
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«В отношении 52-летнего водителя автобуса Mercedes, совершившего ДТП, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Пассажирский автобус, в котором ехали паломники, перевернулся в городе Торжке в воскресенье, 22 апреля. Отмечается, что два человека погибли, 11 получили ранения.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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