Власти Москвы рассказали, когда начнётся отключение отопления

Короткая ссылка
В последние числа апреля — в начале мая в Москве начнутся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Власти Москвы рассказали, когда начнётся отключение отопления
  • © Pixabay

«Проводятся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения, то есть это в последние числа апреля — начало мая такая работа начнёт проводиться», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что это является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону.

В период отключения специалисты проведут испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностику, ремонт и перекладку, заключил заммэра по ЖКХ.

Ранее в Подольске и Климовске за долги отключили от подачи газа котельные четырёх предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных