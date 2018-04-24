Власти Москвы рассказали, когда начнётся отключение отопления

В последние числа апреля — в начале мая в Москве начнутся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проводятся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения, то есть это в последние числа апреля — начало мая такая работа начнёт проводиться», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что это является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону.

В период отключения специалисты проведут испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностику, ремонт и перекладку, заключил заммэра по ЖКХ.

Ранее в Подольске и Климовске за долги отключили от подачи газа котельные четырёх предприятий.