Власти Москвы рассказали, когда начнётся отключение отопления
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«Проводятся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения, то есть это в последние числа апреля — начало мая такая работа начнёт проводиться», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что это является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону.
В период отключения специалисты проведут испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностику, ремонт и перекладку, заключил заммэра по ЖКХ.
Ранее в Подольске и Климовске за долги отключили от подачи газа котельные четырёх предприятий.