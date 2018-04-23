«Крайняя мера»: в Подмосковье тысячи людей остались без горячей воды и отопления из-за долгов предприятий

В Подольске и Климовске за долги отключили от подачи газа котельные четырёх предприятий. Однако котельные обеспечивали подачу отопления и горячей воды не только на производство, но и в жилые дома. Тысячи людей, исправно плативших за услуги ЖКХ, вынуждены мёрзнуть в своих квартирах. Почему деньги жильцов не дошли до поставщика газа и как власти подмосковных городов намерены решать проблему — в материале RT.

Внезапное отключение

В крупных городах Московской области Подольске и Климовске несколько тысяч человек уже пятый день живут в холоде. Тепла и горячей воды нет в детских учреждениях и поликлиниках. 19 апреля за неоплату услуг компания «Газпром межрегионгаз Москва» отключила котельные ряда местных коммерческих организаций. Котельные обеспечивали теплом и горячей водой не только сами предприятия, но и окружающие жилые дома, школы и детские сады.

Как рассказала RT жительница дома на улице Весенней в Подольске Лариса Меркулова, отопления нет не только в её доме, но и вообще на всей улице.

«Холодно, особенно в туалете и в ванной, — поделилась подробностями Меркулова. — Сейчас приходится тазами и водонагревателями пользоваться, чтобы себя и детей помыть. Но из ванны выходишь опять же в холод и сырость».

«Пятый день мёрзнем, а в квартире дети, — поддержала Меркулову её соседка Татьяна Александрова. — Ничего точно нам ответить не могут, только говорят, что «разбираются». А звонили уже и в СЕЗ, и в администрацию, и в котельную. Мы же исправно платили за все услуги, почему в итоге нас крайними в этой истории сделали?»

Всего отключено пять котельных. Две котельные, расположенные по адресу Комсомольская, 28, и Лапшикова, 5, принадлежат компании ООО «Эврика-2». Долг компании перед поставщиком тепла составляет 24 миллиона 110 тысяч рублей. Котельная на Большой Серпуховской, 43, принадлежит ОАО «ПЭМЗ» (Подольский электромеханический завод). Здесь долг без малого 33 миллиона. ООО «Диском» владеет котельной на улице Колхозной, 18, долг — почти 10 миллионов. Самый большой должник — КСПЗ (Климовский специализированный патронный завод), владеющий котельной на ул. Заводской, 2. Оружейники задолжали «Межрегионгазу» 89 млн рублей.

Заложниками ситуации стали тысячи жителей Подольска и Климовска, исправно платившие за услуги ЖКХ.

Как рассказали RT в администрации Подольска и в пресс-службе «Межрегионгаза», сейчас проблема решается путём переговоров.

Поиск консенсуса

На следующий день после отключения подольский глава Николай Пестов лично ездил на переговоры в «Межрегионгаз». По итогам встречи удалось прийти к ряду договорённостей. В частности, администрация Подольска предоставила платёжные гарантии на 43 миллиона рублей за долги КСПЗ, что позволит вернуть горячую воду и тепло в дома на улице Весенней в Подольске.

РИА Новости

21 апреля комментарий главы Подольска по данной ситуации был опубликован на сайте городской администрации.

«В пятницу вечером предприятие «Диском» запустилось по резервной схеме для обеспечения теплом Красной Горки, которую они обслуживают, — сообщил Николай Пестов. — Мы в пятницу провели переговоры с «Межрегионгазом» для того, чтобы своей муниципальной гарантией обеспечить взаиморасчёты между КСПЗ, муниципальным предприятием «Служба единого заказчика», которое обслуживает Климовск, и «Межрегионгазом».

Также в сообщении отмечается, что более сложная ситуация сейчас с котельной, принадлежащей ОАО «ПЭМЗ».

«В течение длительного времени муниципалитет выступал гарантом за завод по платежам. К сожалению, плательщики они не вполне добросовестные. И при поступлении средств населения, и при отсутствии долгов муниципального бюджета они продолжают накапливать долги, мотивируя это сложностями взаиморасчётов между ПЭМЗ и их же соседним предприятием «Спецмаш».

Долг предприятия перед городом уже выше 40 миллионов. В счёт его погашения муниципалитет предлагает забрать котельную в свою собственность для её дальнейшего обслуживания.

RT не смог получить дополнительные комментарии от администрации Подольска по данному поводу, кроме заверений, что ситуация находится на контроле и вопрос решается.

Диспетчер ООО «Диском» подтвердила RT, что котельная компании возобновила подачу горячей воды в район Красная Горка, однако до сих пор не решён вопрос с отоплением. В компании не смогли дать дополнительные комментарии о перспективах оплаты долгов «Межрегионгазу».

Представители других трёх должников отказались от комментариев.

Большие долги

Более детально ситуацию с образовавшимися долгами RT разъяснили в самом «Межрегионгазе». Заместитель генерального директора компании по реализации газа Андрей Игнатьев рассказал, что у компании не оставалось иного выхода, кроме как прекратить подачу газа неплательщикам.

«Мы сами чуть не стали банкротами: в апреле у нас сформировалась задолженность в 7 млрд рублей перед нашим оптовым поставщиком газа, — рассказал Игнатьев. — Из-за этого мы были вынуждены прекратить подавать газ неплательщикам, чтобы у нас сохранилась возможность поставок добросовестным клиентам. О том, что грядут отключения, мы предупреждали давно, это стало крайней мерой. Представители компаний и администрации приехали к нам только в прошлую пятницу, уже после того как мы перестали подавать газ».

По словам Игнатьева, компании удалось урегулировать вопрос по поводу задолженностей КСПЗ и ПЭМЗ. «Диском» временно топит котельную мазутом, а вот с «Эврикой-2» пока ясности нет.

«Долги ПЭМЗ взяла «Подольская теплосеть», КСПЗ уже внёс 27 миллионов из суммы долга, — пояснил Игнатьев. — Администрация Подольска внесла платёжные гарантии за КСПЗ, это значит, что если в июне нам от завода не поступят деньги, то мы можем истребовать эти деньги с города».

Игнатьев также рассказал, что «Диском» перешёл на резервные источники питания, хотя топить мазутом дороже, чем газом.

«С «Эврики» никто не приезжал и не обращался, так что по её двум котельным вопрос не решён. На сегодняшний день мы планируем вернуть подачу газа на котельные ПЭМЗ и КСПЗ к вечеру понедельника», — заявил представитель «Межрегионгаза».

Андрей Игнатьев не знает, каким образом предприятия скопили долги перед «Межрегионгазом».

«Наша компания в продаваемом газе имеет интерес всего в 1%, — сказал Игнатьев. — Владельцы котельных продавали населению тепло и воду по фиксированной таксе, люди им исправно платили, однако дальше деньги оседали в самих компаниях. Из КСПЗ до нас доходила от силы половина тех денег, что они получали за тепло и воду. Такая же ситуация и по другим компаниям, у «Дискома» вообще нулевые платежи за последний квартал 2017-го».

Непосредственно сам вентиль подачи газа перекрывает транспортировщик газа «Мособлгаз». В компании RT сказали, что готовы вернуть подачу сразу, как только от должников поступят деньги. На данный момент возобновлена подача на котельные ПЭМЗ и ожидается в ближайшее время возобновление работы котельной КСПЗ.

В социальных сетях граждане планируют создать инициативную группу и обратиться с заявлением в прокуратуру по поводу нарушения их законных прав.