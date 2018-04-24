На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение после сбоя

В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено движение после сбоя. Об этом сообщается в Twitter метро.

«Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от «Таганской» до «Беговой» восстановлено и осуществляется штатно», — заявили в подземке.

Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от Таганской до Беговой восстановлено и осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 24 апреля 2018 г.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы, на станции метро «Баррикадная» погиб мужчина.

«Под поезд упал человек. Тело погибшего сейчас извлекают», — сказал источник.

Ранее стало известно, что на участке фиолетовой ветки метро приостановили движение поездов из-за инцидента с пассажиром.