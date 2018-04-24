На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение после сбоя

Короткая ссылка
В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено движение после сбоя. Об этом сообщается в Twitter метро.
На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение после сбоя

«Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от «Таганской» до «Беговой» восстановлено и осуществляется штатно», — заявили в подземке.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы, на станции метро «Баррикадная» погиб мужчина.

«Под поезд упал человек. Тело погибшего сейчас извлекают», — сказал источник. 

Ранее стало известно, что на участке фиолетовой ветки метро приостановили движение поездов из-за инцидента с пассажиром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных