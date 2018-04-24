На участке фиолетовой ветки метро Москвы приостановлено движение поездов
В Москве приостановлено движение поездов между станциями «Таганская» и «Беговая» на фиолетовой ветке из-за инцидента с пассажиром.
Об этом сообщается в Twitter метро.
«На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от «Таганской» до «Беговой». В обратном направлении — с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
14 апреля при падении на рельсы на станции «Университет» Сокольнической линии московского метро погиб пассажир.
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