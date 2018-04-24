В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»

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В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»* в России. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.
В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»
  • РИА Новости

«В Уфе арестован 31-летний организатор ячейки религиозного объединения «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России»», — говорится в сообщении.

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин ранее прокомментировал в ходе разговора с НСН включение Минюстом «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, в отношении которых было принято решение о ликвидации или запрете деятельности за экстремизм.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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