В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»* в России. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.

«В Уфе арестован 31-летний организатор ячейки религиозного объединения «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России»», — говорится в сообщении.

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин ранее прокомментировал в ходе разговора с НСН включение Минюстом «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, в отношении которых было принято решение о ликвидации или запрете деятельности за экстремизм.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).