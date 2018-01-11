Организатор секты «бог Кузя» отказался признать себя виновным

Организатор секты Андрей Попов, называющий себя богом Кузей, не признал вину, сообщает телеканал «360».

В настоящее время в Пресненском суде Москвы идут слушания по существу в рамках уголовного дела против Попова и пятерых его соучастников.

Попову вменяется создание деструктивной секты, деятельность которой была сопряжена с насилием, и мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере (у 15 пострадавших похищено 7 млн рублей).

Соучастники организатора секты тоже не признали себя виновными.

Все были задержаны в сентябре 2015 года.

Ранее президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александр Дворкин прокомментировал в ходе разговора с НСН включение Минюстом «Свидетелей Иеговы»* в перечень организаций, в отношении которых было принято решение о ликвидации или запрете деятельности за экстремизм.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.