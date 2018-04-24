Власти Крыма призвали обратить максимальное внимание на задержание граждан на Украине
- РИА Новости
«Я призываю средства массовой информации обратить внимание на эту проблему, общество не должно молчать по этому поводу», — приводит его слова РИА Новости.
Также он призвал гражданское общество проявить максимальную солидарность с теми, кто оказался «заложником» на Украине.
По словам Мурадова, эту тему нужно широко обсуждать, а органам власти необходимо приложить все усилия для освобождения жителей Крыма.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании на границе с Крымом «доверенного лица президента России Владимира Путина».