В Кремле прокомментировали данные о плане Путина по повышению уровня жизни россиян

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Указ об увеличении расходов на медицину, образование, инфраструктуру был спроектирован в установленные сроки, работа над ним завершается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали данные о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
  • Reuters

«Такой документ действительно готовится, и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем», — цитирует РИА Новости Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном увеличении до 10 трлн рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру.

При этом он уточнил, что речь в указе идёт о других цифрах.

«Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперёд», — добавил он.

По словам Пескова, экспертная проработка «пока велась на основе иных цифр».

Ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер Владимир Путин намерен выделить 10 трлн рублей на социальную сферу для ускорения экономического роста в России.

По некоторым данным, глава государства собирается подписать указ, содержащий план «решительного прорыва», который направлен на увеличение уровня жизни граждан.

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