СМИ: Для военнослужащих-контрактников в России могут ввести ежегодную диспансеризацию

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Для российских военнослужащих-контрактников могут ввести обязательную ежегодную диспансеризацию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.
СМИ: Для военнослужащих-контрактников в России могут ввести ежегодную диспансеризацию
  • © Игорь Агеенко / РИА Новости

Соответствующий проект поправок готовится в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Документ предписывает всем контрактникам не реже раза в год проходить углублённое медицинское обследование. Перечень исследований для медосмотра будут назначать индивидуально.

Особенно тщательно предполагается проверять здоровье тех, кто участвует в антитеррористических операциях, выполняет задачи в условиях чрезвычайного положения.

В настоящее время поправки находятся на стадии согласования в силовых ведомствах и проходят независимую антикоррупционную экспертизу. Изменения в закон могут быть внесены в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Центральном военном округе началась масштабная проверка войск с учётом внедрения сирийского опыта.

Также Newinform передавал, что на полигоне Цугол в Восточном военном округе завершились крупные учения с участием около 4 тыс. человек.

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