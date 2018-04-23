Самолёт «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово произошёл инцидент с участием самолёта «Саратовских авиалиний» и буксировщика, что привело к задержке рейса. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«При подготовке к вылету рейса 6В-765 Москва — Саратов буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна», — говорится в сообщении.

Согласно данным предварительного осмотра, повреждений конструкции самолёта нет, остался только след на лакокрасочном покрытии.

Отмечается, что последующие рейсы по маршруту Саратов — Москва будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа.

Ранее в Азербайджане самолёт вернулся в аэропорт Баку из-за столкновения с птицей.

Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, экстренно сел из-за смерти пассажира.