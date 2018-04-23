Самолёт «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в аэропорту Домодедово
- РИА Новости
«При подготовке к вылету рейса 6В-765 Москва — Саратов буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна», — говорится в сообщении.
Согласно данным предварительного осмотра, повреждений конструкции самолёта нет, остался только след на лакокрасочном покрытии.
Отмечается, что последующие рейсы по маршруту Саратов — Москва будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа.
Ранее в Азербайджане самолёт вернулся в аэропорт Баку из-за столкновения с птицей.
Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, экстренно сел из-за смерти пассажира.