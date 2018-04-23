Минтранс вместе с МИД пытается решить проблему «Аэрофлота» с визами в США

Минтранс России получил сообщение «Аэрофлота» о проблемах с получением экипажами виз в США.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова, ведомство вместе с МИД России пытается решить проблему.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что авиакомпания пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным.

Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией и США.