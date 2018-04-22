МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям российского МИД Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал заявление посла США в России Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс Соединённых Штатов.

«Если он (Хантсман. — RT) всерьёз ждёт от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — уточнил дипломат.

При этом Крутских отметил, что, по данным американских СМИ, США как минимум 85 раз вмешивались во внутреннюю политику стран мира, включая Россию.

«Если о чём-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше — об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем», — заключил он.

Ранее Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний с целью получения информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные заявления необоснованными.