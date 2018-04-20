Хантсман: посольство США в России прилагает все усилия с целью улучшить ситуацию с выдачей виз
«Мы работаем буквально в круглосуточном режиме над тем, чтобы обработать поступающие заявления на визу, но также нужно знать, что наш штат сейчас намного меньше, а визовых заявлений необходимо обработать гораздо больше, чем это было раньше», — заявил Хантсман, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».
Ранее МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде».
В российском ведомстве уточнили, что срок ожидания визового собеседования был растянут до 250 дней.