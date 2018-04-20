Хантсман: посольство США в России прилагает все усилия с целью улучшить ситуацию с выдачей виз

Сотрудники посольства США в России прилагают все усилия, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

«Мы работаем буквально в круглосуточном режиме над тем, чтобы обработать поступающие заявления на визу, но также нужно знать, что наш штат сейчас намного меньше, а визовых заявлений необходимо обработать гораздо больше, чем это было раньше», — заявил Хантсман, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Ранее МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде».

В российском ведомстве уточнили, что срок ожидания визового собеседования был растянут до 250 дней.