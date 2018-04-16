США и Великобритания заявили о киберугрозе со стороны России

Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний с целью получения информации.

Правительство США обозначило эти действия как GRIZZLY STEPPE.

«Техпредупреждение направлено на информирование организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании правительства России, а также на снижение воздействия этой деятельности», — говорится в сообщении.

При этом не представлены свидетельства или доказательства, указывающие на причастность России к хакерским атакам.

Ранее британские СМИ сообщили о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица Соединённого Королевства.