США и Великобритания заявили о киберугрозе со стороны России

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Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний с целью получения информации.
США и Великобритания заявили о киберугрозе со стороны России
  • РИА Новости

Правительство США обозначило эти действия как GRIZZLY STEPPE.

«Техпредупреждение направлено на информирование организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании правительства России, а также на снижение воздействия этой деятельности», — говорится в сообщении.

При этом не представлены свидетельства или доказательства, указывающие на причастность России к хакерским атакам.

Ранее британские СМИ сообщили о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица Соединённого Королевства.

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