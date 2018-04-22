Число погибших в ДТП с автобусом в Тверской области выросло до двух

Следственный комитет России сообщил, что число погибших при опрокидывании пассажирского автобуса в Тверской области выросло до двух человек.

«В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что по факту аварии с автобусом в Тверской области Следственный комитет проводит проверку. Также отмечалось, что 12 человек пострадали в ДТП.

Издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.