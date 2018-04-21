Парк Горького закрыли из-за ухудшения погоды

Парк Горького в Москве временно закрыли для посетителей в связи с ухудшением погоды. Сообщение об этом опубликовано на сайте парка.

«В городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c. В связи с этим сегодня, 21 апреля, парк Горького будет закрыт для посещения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в МЧС предупредили об опасных погодных условиях в столице 21 и 22 апреля.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что территория ВДНХ закрыта для посещения из-за надвигающейся на Москву непогоды.