Парк Горького закрыли из-за ухудшения погоды

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Парк Горького в Москве временно закрыли для посетителей в связи с ухудшением погоды. Сообщение об этом опубликовано на сайте парка.

«В городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c. В связи с этим сегодня, 21 апреля, парк Горького будет закрыт для посещения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в МЧС предупредили об опасных погодных условиях в столице 21 и 22 апреля.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что территория ВДНХ закрыта для посещения из-за надвигающейся на Москву непогоды.

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