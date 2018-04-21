Территория ВДНХ закрыта для посещения из-за надвигающейся на Москву непогоды

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Территория ВДНХ закрыта для посещения из-за надвигающейся на Москву непогоды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Территория ВДНХ закрыта для посещения из-за надвигающейся на Москву непогоды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look

«Территорию ВДНХ закрыли для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили об опасных погодных условиях в столице во второй половине дня в субботу, 21 апреля, и ночью в воскресенье, 22 апреля.

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