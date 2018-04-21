Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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В пресс-службе московского департамента транспорта рекомендовали жителям столицы на время непогоды оставить личный транспорт и пересесть на общественный.
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По возможности рекомендуем воздержаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, не оставляйте их под деревьями и другими шаткими конструкциями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента.

Также там сообщили, что весь общественный транспорт готов к работе в непогоду. 

Телеканал m24 передавал, что городские службы Москвы приведены в полную готовность в связи с непогодой.

Ранее в МЧС предупредили об опасных погодных условиях в Москве 21 и 22 апреля.

В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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