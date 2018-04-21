Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
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«По возможности рекомендуем воздержаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, не оставляйте их под деревьями и другими шаткими конструкциями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента.
Также там сообщили, что весь общественный транспорт готов к работе в непогоду.
Телеканал m24 передавал, что городские службы Москвы приведены в полную готовность в связи с непогодой.
Ранее в МЧС предупредили об опасных погодных условиях в Москве 21 и 22 апреля.
В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.