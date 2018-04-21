В Северной Осетии возбудили дело против врио председателя комитета по занятости

Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении временно исполняющей обязанности председателя комитета по занятости Северной Осетии. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, в ноябре 2017 года подозреваемая, «явно выходя за пределы своих полномочий», поручила подчинённым подготовить незаконный приказ об увольнении директора государственного центра занятости населения по Пригородному району. В тот же день директора учреждения уволили.

«В отношении временно исполняющей обязанности председателя комитета республики Северная Осетия — Алания по занятости населения возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — заявили в СК.

Суд поместил подозреваемую под домашний арест.

Ранее следователи задержали директора департамента имущественных отношений Сочи.