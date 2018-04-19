Бывшего главного архитектора Краснодара заключили под стражу
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Краснодар» Игоря Мазурка», — говорится в сообщении.
В настоящее время следствие ищет других должностных лиц, причастных к совершению преступлений, а также занимается расследованием остальных эпизодов противоправной деятельности Мазурка.
По данным следствия, он причастен к незаконной выдаче в 2013—2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлёкшей существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.
Мазурок был задержан 18 апреля.