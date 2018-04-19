Бывшего главного архитектора Краснодара заключили под стражу

Суд заключил под стражу бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Краснодар» Игоря Мазурка», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие ищет других должностных лиц, причастных к совершению преступлений, а также занимается расследованием остальных эпизодов противоправной деятельности Мазурка.

По данным следствия, он причастен к незаконной выдаче в 2013—2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлёкшей существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

Мазурок был задержан 18 апреля.