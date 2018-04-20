СК сообщил о задержании директора департамента имущественных отношений Сочи

Директор департамента имущественных отношений Сочи подозревается в превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Директор департамента имущественных отношений администрации Сочи задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Подозреваемый заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот. При этом в части квартир отсутствовали водоснабжение, газоснабжение и отопление. Таким образом, были нарушены права детей-сирот и причинён ущерб городскому бюджету.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Ранее сообщалось, что заммэра Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий.